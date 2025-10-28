Британское правительство заявило о готовности разместить свой военный контингент на Украине. Решение сопровождается масштабными учениями в Прибалтике и многомиллионными инвестициями в инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg.

Великобритания предпринимает конкретные шаги по возможному размещению своих войск на территории Украины. По данным Bloomberg, Лондон не только проводит крупнейшие за десятилетия учения «Forest Guardian» в Латвии, но и активно готовит логистическую базу для будущего контингента. Министр обороны Джон Хили подтвердил, что пакет военной помощи для создания необходимой инфраструктуры превысит $125 млн.

Основной задачей британских военных, согласно планам, станет якобы обучение украинских солдат вдали от линии фронта. Кроме того, ВМС и ВВС Великобритании могут участвовать в патрулировании черноморского и воздушного пространства. Эта потенциальная операция станет самым прямым вовлечением Лондона в конфликт, вызывая исторические параллели с противостоянием XIX века, известным как «Большая игра», и интервенцией времен Гражданской войны в России.

Ранее сообщалось о том, что в Лондоне прокомментировали влияние санкций США на ситуацию вокруг Украины.