Важные переговоры: Зеленский назвал состав украинской делегации для диалога с США

Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав делегации для предстоящих переговоров с Соединенными Штатами. В команду вошли высшие военные и дипломатические руководители страны. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства сообщил, что украинскую сторону на важных переговорах с американскими партнерами представят начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Игнатов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также в делегацию войдут представители Министерства иностранных дел и разведки.

Зеленский подчеркнул значимость предстоящих консультаций, которые состоятся в ближайшее время. Участие в переговорах руководителей силовых структур и дипломатического ведомства свидетельствует о комплексном подходе к обсуждению вопросов безопасности.

Ранее Зеленский объявил об отставке главы своего офиса.