«Терабайты военных тайн»: хакер выставил на продажу секреты суперкомпьютера Китая

Пекин переживает, возможно, крупнейшую утечку секретных данных в своей истории. Хакер, действующий под псевдонимом FlamingChina, проник в систему Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине и выкачал оттуда колоссальный объем информации — более 10 петабайт (10 000 терабайт). Об этом сообщает CNN.

В руках злоумышленника оказались документы под грифом «секретно»: военные разработки, схемы ракет и бомб, данные авиастроительной корпорации AVIC и Национального университета оборонных технологий. Хакер утверждает, что взлом не потребовал титанических усилий. Он в течение шести месяцев небольшими порциями копировал данные, оставаясь незамеченным.

Эксперты, изучившие образцы, подтверждают: информация выглядит подлинной. Свой «улов» FlamingChina выставил на продажу в даркнете. Эксперты полагают, что покупателями выступят государственные разведки — только они способны осилить такой объем данных и извлечь из него пользу.

