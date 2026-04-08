Трамп всерьез рассматривает выход из НАТО после отказа помогать в Иране

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе Америки из альянса, сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, Левитт подтвердила, что тема выхода из НАТО будет поднята в ходе переговоров, которые состоятся уже через несколько часов. По ее словам, подробности могут быть обнародованы самим президентом по итогам встречи.

Напомним, что 1 апреля в интервью изданию Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после того, как альянс отказался оказать помощь в проведении военной операции против Ирана.

Ранее сообщалось о том, что демократы обсуждают импичмент Трампа из-за слов об Иране.