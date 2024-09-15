Нынешняя американская администрация всерьез рассматривает возможность полной ликвидации Черноморского флота России в случае использования Москвой тактического ядерного оружия в зоне СВО, на Украине или в европейских странах. На это на встрече Ялтинской европейской стратегии указал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Он отметил, что ответный удар США рассматривался еще два года назад и носил чисто гипотетический характер. Однако ничего нельзя сбрасывать со счетов и в наши дни, подчеркнул Петреус.

«В случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — сказал Петреус в ходе встречи, его слова передает РБК.

В свою очередь, как пишет Financial Times, страны Запада, такие как США, Франция и Британия, неоднократно предупреждали Москву о серьезных последствиях, если РФ решится на применение ядерного оружия на Украине или где-нибудь еще.

Напомним, в середине уходящей недели президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, он будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.