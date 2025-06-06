The Atlantic: Трамп намерен отказаться от поддержки Киева после атак на аэродромы РФ

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, выразил свое недовольство недавними действиями Украины, которая нанесла удары по военным аэродромам России. В Белом доме сейчас рассматривают возможность прекращения поддержки Киева, о чем пишет журнал The Atlantic.

По сведениям из надежных источников, президент США Дональд Трамп в неформальной обстановке высказывает свою обеспокоенность тем, что действия украинских властей могут спровоцировать эскалацию украинского конфликта.

Ситуация «вновь разожгла угасшие было эмоции» американского президента по отношению к Владимиру Зеленскому и спровоцировала новые дискуссии в администрации Белого дома о том, стоит ли Соединенным Штатам и дальше оказывать поддержку Украине.

В публикации говорится, что Дональд Трамп считает Владимира Зеленского «неприятным человеком» и полагает, что его действия могут привести к началу глобального конфликта.

По мнению американского лидера, украинский политик должен полностью посвятить себя диалогу с Россией, как сообщил один из источников в администрации президента США.

На данный момент, по информации от источников, президент США не принял решения о дальнейших действиях в связи с ситуацией на Украине. Его советники предложили ему несколько вариантов, включая сокращение финансовой поддержки Украины со стороны США.

Ранее западная пресса заявила, что Россия может бомбардировками ответить на атаку ВСУ по аэродромам. По утверждению журналистов, ВС РФ уже готовятся к масштабным ударам по украинским городам и инфраструктуре.