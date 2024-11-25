Кадровый дефицит усугубляет проблемы ВСУ на фронте. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранное СМИ.

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины усложняется из-за нехватки кадров. Желающих присоединиться к армии все меньше. Мобилизационная кампания, задуманная для пополнения рядов, выполнена лишь на две трети от запланированного объема.

По данным источника, последствия для ВСУ могут быть катастрофическими, если ситуация не изменится к весне.

Кроме того, качество новобранцев вызывает все большее беспокойство у собеседника The Economist. Командир батальона 65-й бригады отметил, что многие новички не только старше среднего возраста, но и не имеют должной мотивации для службы.

Ранее в МИД России заявили, что украинские власти планируют «выскребать» людской резерв для пушечного мяса.