МИД России: украинские власти планируют «выскребать» людской резерв для пушечного мяса

По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родиона Мирошника, власти Незалежной станут «выскребать» людской резерв для мобилизации. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Он уточнил, что в первую очередь в бывшей советской республике будет снижено количество категорий граждан, которые имеют право на бронь от службы, и мобилизованы разные работники, чиновники, люди с заболеваниями. Не исключено, что также станут расширять возможность привлечения женщин.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят ввести насильственную мобилизацию.