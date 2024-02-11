Успехи в оборонной работе российской армии в конфликте на Украине подтолкнула НАТО на кардинальные решения в ведении собственной стратегии, пишет издание The Economist .

В публикации отмечается, что оборонные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными со времен Второй мировой войны.

Из-за этого, пишет автор статьи, страны НАТО столкнулись с дилеммой. Ранее они склонялись к эластичной обороне, которая должна была сдерживать наступления путем столкновения на более благоприятных позициях. Отмечается, что подобная стратегия несовместима с концепцией защиты «каждого дюйма территории НАТО».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Путин не раз заявлял, что Россия не стремится к прямому столкновению с НАТО. Он заявлял, что сообщения о том, что Москва намерена напасть на страны Североатлантического альянса, являются ложными и намеренно распространяемыми Западом.

Ранее мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о том, что Крым и территории Донбасса останутся российскими.