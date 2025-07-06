В то время как Дональд Трамп ограничивает поставки оружия на Украину, в столице страны в верхах власти царит полнейший беспорядок, сообщает британское издание The Economist.

В самом начале статьи, посвящённой анализу внутриполитических разногласий в Киеве, автор обращает внимание на то, что политические конфликты на Украине становятся всё более неприглядными.

В качестве ключевого игрока в борьбе за власть издание выделяет руководителя офиса президента Андрея Ермака, подчеркивая его довольно странную тесную связь с Владимиром Зеленским, занимающим пост главы государства.

«Зеленский сохраняет за собой окончательное решение, какой бы ни была роль Ермака в его системе. Ермак, похоже, не владеет властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с Зеленским», - пишет The Economist.

Ермак стал единоличным владельцем внимания президента. По сути, он и Зеленский — один и тот же человек, делают вывод авторы статьи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов» и отметил, что его рейтинг упал до 4%.