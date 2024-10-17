The Guardian: Россия может быть причастна к пожару на складе DHL в Великобритании

В Великобритании продолжается расследование пожара, который произошел на складе компании DHL в Бирмингеме в июле 2024 года.

По данным The Guardian, огонь произошел в результате сработавшего зажигательного устройства, доставленного, предположительно, на самолете. Следственные органы начали проверку возможных связей этого инцидента с деятельностью российских шпионов.

Известно, что никто в результате происшествия не пострадал. Местные пожарные и сотрудники склада быстро справились с огнем. Как отмечает издание, неясным остается факт попадания устройства на склад.

Расследуя обстоятельства пожара, власти также обратили внимание на аналогичный инцидент в Лейпциге, где возник пожар в посылке, которая должна была быть отправлена на самолете.

Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг ранее заявил, что, если бы посылка, загоревшаяся в Лейпциге, попала на самолет, это могло бы «привести к крушению».

В апреле 2024 года в Баварии арестовали двух мужчин с гражданствами РФ и Германии. Их подозревают в подготовке к подрывной деятельности и шпионаже в интересах Москвы, в связи с чем России был официально заявлен протест.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море загорелся танкер с химикатами и нефтью.