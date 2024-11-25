The Guardian: сближение России и КНДР вызывает опасения у Китая

Сближение между Россией и Северной Кореей не выгодно Китаю, поскольку это может укрепить позиции США в их альянсе с Японией и Южной Кореей. Об этом на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщило издание The Guardian.

Он отметил, что углубление отношений между Москвой и Пхеньяном может подтолкнуть Северную Корею к более агрессивным действиям, что противоречит интересам Китая.

Кроме того, это может стать основой для дальнейшего укрепления связей США с Южной Кореей и Японией, что приведет к ограничению влияния Пекина в Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны.