Британский журналист Саймон Дженкинс считает, что страны Запада делают все более безрассудные шаги в отношении конфликта на Украине. Таким мнением он поделился в своей авторской колонке в издании The Guardian .

Дженкинс прокомментировал утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами TAURUS.

«Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации», — написал журналист.

В своей статье он отметил, что конфликт на Украине заходит в тупик, а стратегия НАТО утратила последовательность. По мнению Дженкинса, ситуация вышла из-под контроля западных партнеров Киева.

Ранее главред RT Маргарина Симоньян опубликовала запись, на которой офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту ракетами TAURUS. Они рассуждали над тем, как можно реализовать эти планы так, чтобы ФРГ не стала еще одной стороной конфликта.

ВСУ два раза пытались атаковать Крымский мост. Впервые диверсию на объекте устроили 8 октября 2022 года. Тогда диверсанты заложили в грузовик, двигавшийся по мосту, взрывное устройство, и подорвали его. Второй раз киевские режим атаковал мост 17 июля 2023 года. Тогда ВСУ использовали надводные беспилотники, переданные Западом.

Ранее мы сообщали о том, какую оценку НАТО дало утечке информации со стороны Германии.