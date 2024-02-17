The Hill: победа под Авдеевкой дает РФ шанс дальше наступать в Донбассе

Переход Авдеевки под контроль российских ВС не приносит РФ большого преимущества, но дает ей возможность развернуть свое дальнейшее наступление в Донбассе. Соответствующее заявление сделали журналисты издания The Hill в своем последнем материале.

Авторы отметили, что недавняя победа под Авдеевкой несет для российской стороны больше символический характер, чем символический. Они напомнили, что похожая ситуация была с освобождением Бахмута и отражением украинского контрнаступления.

В то же время, данная победа открывает новые возможности для армии РФ, отметили американские журналисты. Они также привели слова высокопоставленного сотрудника Пентагона, заявившего, что отступление украинских ВС из Авдеевки и истощение боевых запасов можно считать предвестником дальнейших проблем для ВСУ.

Ночью 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил это тем, что хочет избежать окружения своей армии.