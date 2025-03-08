The Hill: Трамп наконец-то начал давить на Россию

Американский лидер Дональд Трамп, наконец, выразил готовность усилить меры в отношении России, заявив о вероятности введения дополнительных ограничений. Об этом пишет The Hill.

В частности, в публикации отмечается, что незадолго до запланированных переговоров между представителями США и Украины в Саудовской Аравии по вопросу урегулирования конфликта, Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести санкции против России.

В контексте украинского конфликта президент США провел переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, при этом выражая своё недовольство действиями Зеленского.

«Трамп наконец-то оказывает небольшое давление на Россию», — пишет издание.

Сообщается также, что Дональд Трамп обдумывает вариант введения ограничений для российских банков до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что ЕС не готов действовать без США по урегулированию конфликта на Украине.