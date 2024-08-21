The New York Times: Байден одобрил секретный план по ядерной войне с Россией

Глава Белого дома Джо Байден решил повысить ставки в противостоянии с Россией и поставил свою подпись под программой «Руководство по ядерному размещению», в которой пошагово прописан процесс подготовки США к ядерному конфликту со стороны Китая, России, а также Северной Кореи. Об этом пишет газета The New York Times.

При этом, как отмечается в материале издания со ссылкой на источники в Белом доме, указанный документ обладает грифом сверхсекретности, в связи с чем напечатан без электронной копии и лишь в бумажном варианте.

«В секретном документе, одобренном в марте, президент приказал вооруженным силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей», — пишут авторы материала.

Других подробностей не приводится. В самой американской администрации по данному факту нет пока никаких заявлений.

Ранее Байден заявил о Европе, которая впервые со времен Наполеона опасается России.