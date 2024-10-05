The New York Times: жителей Польши возмутило строительство американской АЭС рядом с советской

Жители польского округа Хочево возмутились действиями американской компании Westinghouse, которая хочет построить атомную электростанцию (АЭС) рядом с имеющейся аналогичной советской электростанцией. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что при этом польские власти маловероятно отреагируют на недовольство жителей.

Отмечается, что реализуемый проект нарушил размеренный ритм сельской жизни в Хочево. Однако польские чиновники считают, что это совершенно нормально, что не все поддерживают строительство АЭС, однако работы все равно станут проводиться, поскольку АЭС принесет колоссальную выгоду местным жителям.

Соглашение о возведении первой АЭС на польской территории, состоящей из трех реакторов, было подписано еще четыре года назад. Стоимость работ оценивается в 35 млрд долларов. Недостроенная советская станция «Жарновец» расположена примерно в 16 км от строящейся, она возводилась до 1990 и строительство было прекращено после распада СССР.

Ранее сообщалось, что Польша собирается сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС.