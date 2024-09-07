Польша собирается сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава имеет полное право сбивать снаряды над территорией Украины, если возникнет ракетная угроза для атомных электростанций (АЭС). Об этом пишет РБК со ссылкой на BBC Radio 4.

Сикорского спросили, где у Польши проходят «красные линии», как она будет действовать, если ракеты полетят в АЭС. Глава МИД напомнил о Чернобыльской аварии, а затем подчеркнул: юридически польская сторона имеет право на защиту, а значит, будет сбивать ракеты при угрозе. Однако это лишь потенциальная ситуация и возможный сценарий.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — заявил ранее Сикорский.

Польша еще с начала мая отказалась сбивать ракеты над Украиной, но теперь рассматривает случаи, когда это возможно. Однако самостоятельно принять такое решение не сможет ни одна страна НАТО, да и у этой идеи защиты Украины от ракет есть много противников в альянсе.

Ранее сообщалось, что Польша пролонгирует функционирование буферной зоны на границе с Белоруссией