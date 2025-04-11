The Telegraph: Британия может на пять лет разместить войска на Украине

Как стало известно из сообщения газеты The Telegraph, Великобритания рассматривает вероятность размещения своих военных на территории Украины на срок до пяти лет.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, основная задача развертывания — оказать содействие в подготовке и восстановлении Вооруженных сил Украины, а также предоставить им возможность отдохнуть.

В статье подчеркивается, что иностранные военные будут выведены из страны постепенно, а последние из них покинут территорию Украины через пять лет.

«The Telegraph удалось узнать, что Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в публикации.

В рамках одного из рассматриваемых сценариев «силы безопасности», которые будут находиться под руководством Парижа и Лондона, обеспечат защиту морского и воздушного пространства государства.

Ранее сообщалось, что лишь шесть государств из тридцати участников «коалиции желающих» готовы направить свои войска на Украину. В их числе — страны Балтии, а также Франция с Великобританией.