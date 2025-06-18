The Telegraph: Китай начал перебрасывать загадочные грузы в Иран после израильской атаки
СМИ: Китай перебрасывает загадочные грузы в Иран на исчезающих с радаров бортах
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В последнее время Китай активно перемещает в Иран таинственные грузы, что, по информации из надёжных источников, связано с израильским нападением, сообщает The Telegraph.
По информации, полученной от источников, первый самолёт отправился в путь в прошлую пятницу, вскоре после того, как Израиль нанёс удар. На следующий день второй самолёт вылетел из одного из городов, расположенных на побережье Китая. В понедельник же аналогичный рейс был выполнен уже из Шанхая.
Согласно информации, полученной от систем мониторинга, все три самолёта Boeing 747 направлялись в западном направлении через территорию Северного Китая. Затем они пересекали воздушное пространство Казахстана, Узбекистана и соседнего с ними Туркменистана.
Когда самолёты подлетали к границам Ирана, они пропадали с экранов радаров. В документах местом назначения был указан Люксембург, но, судя по маршруту, они даже не пересекали воздушное пространство Европы.
Специалисты в области авиации считают, что подобные самолёты обычно используются для транспортировки военного оборудования и оружия.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» вновь дала сбой: ракета ПВО Израиля упала на Тель-Авив.