«Железный купол» вновь прохудился: после прилета ракеты ПВО в Тель-Авиве начался пожар

Ракета-перехватчик, выпущенная израильскими военными, вновь не смогла поразить цель и упала на землю. Этот инцидент был зафиксирован на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Недавно Иран осуществил запуск новых баллистических ракет в направлении Израиля. По информации агентства Tasnim, сегодняшняя атака на Израиль будет одной из самых крупных.

В Тель-Авиве уже зафиксированы возгорания после авиаударов. Согласно информации от иранских источников, были нанесены удары по авиабазе Маор и зданию израильского Минобороны.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.