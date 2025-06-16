The Telegraph: ЗРК Patriot оказались бесполезны для Украины

Эти ЗРК стали для Украины неэффективны и помогают ей справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами и иранскими беспилотными летательными аппаратами, сообщает британская газета The Telegraph.

Ракетные системы Patriot выпускаются с 1981 года. Данный вид вооружения используется в армии США и армиях ряда других стран. К сожалению, эти ЗРК уже утратили свою актуальность и не способны противостоять разработанным в России гиперзвуковым крылатым ракетами и беспилотникам «Герань».

Ранее сообщалось о том, что российская армия уничтожила ракетным ударом две пусковые установки Patriot в Днепропетровской области.