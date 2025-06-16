The Telegraph: ЗРК Patriot оказались бесполезны для Украины
Комплексы Patriot оказались бесполезны против российских гиперзвуковых ракет
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Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не помогают Вооруженным силам Украины переломить ситуацию на фронте.
Эти ЗРК стали для Украины неэффективны и помогают ей справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами и иранскими беспилотными летательными аппаратами, сообщает британская газета The Telegraph.
Ракетные системы Patriot выпускаются с 1981 года. Данный вид вооружения используется в армии США и армиях ряда других стран. К сожалению, эти ЗРК уже утратили свою актуальность и не способны противостоять разработанным в России гиперзвуковым крылатым ракетами и беспилотникам «Герань».
Ранее сообщалось о том, что российская армия уничтожила ракетным ударом две пусковые установки Patriot в Днепропетровской области.