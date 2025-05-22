Российская армия уничтожила ракетным ударом две пусковые установки Patriot в Днепропетровской области

Российские ракетчики с помощью комплекса «Искандер» уничтожили в Днепропетровской области сразу две пусковые установки Patriot. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

Военные сообщили, что по Днепропетровской области был нанесен удар ракетой «Искандер».

«В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция „AN/MPQ-65“, кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса „Патриот“», — указали журналистам.

Вся уничтоженная техника находилась в районе города Орджоникидзе.

Ранее на Западе оценили новейшую российскую ядерную ракету класса «воздух—воздух». Там заявили, что она способна сбивать самолеты противника целыми эскадрильями. Журналисты указали, что такие вооружения могут дать серьезные преимущества российской авиации в воздушном бою.