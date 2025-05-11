По информации, полученной от командира эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнера, Великобритания направляет в Киев имитации танков и систем противовоздушной обороны, которые выглядят как настоящие. Об этом пишет влиятельная The Times.

Как подчеркнула собеседница издания, использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений позволяет легко отличить настоящие танки от надувных, которые применялись во время Второй мировой войны.

В статье сообщается, что специалисты создают цифровые изображения военной техники, распечатывают их на специальных материалах и отправляют в Киев. Там за короткий срок изготавливают макеты, которые затем размещают на передовой.

Как сообщила Симнер, специалисты британской оперативной группы Kindred совместно с экспертами разработали инновационные подходы к дезинформации.

Полковник Олли Тодд, представитель Королевской морской пехоты, заявил в свою очередь, что Великобритания может отправить на Украину до 30 боевых машин, которые с расстояния в 25 метров будут выглядеть как настоящие. Однако эти машины являются поддельными.

«Они выглядят точь-в-точь как настоящие», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что победитель первого тура выборов в Румынии требует от Киева компенсации за подаренный Patriot.