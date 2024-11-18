The Times of Israel: руководители «Хамаса» переместились в Турцию из Катара

Как сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного арабского дипломата, высокопоставленные представители зарубежного руководства «Хамаса» покинули Катар и переместились в Турцию. Это событие произошло после того, как столица Катара отказалась продолжать посредническую роль в переговорах между Израилем и палестинским движением.

Как отметил источник, зарубежное руководство «Хамаса» уже ранее проводило значительное время в Турции. В начале ноября в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон попросил о выезде специалистов «Хамаса» из Дохи. Политбюро этой организации находилось в Катаре с 2012 года.

По данным Financial Times, представители группировки обсуждали возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию.

Один из собеседников издания отметил, что, вероятнее всего, руководство «Хамаса» выберет Турцию, так как президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает данное движение и критикует действия Израиля.

Ранее сообщалось, что Трамп и Байден захотели решить вопрос с заложниками в Газе до 20 января.