The Times: Трамп на голову выше Байдена в семи колеблющихся штатах

Бывший глава Белого дома, а ныне кандидат от Республиканской партии на предстоящих осенью 2024 года президентских выборах в США Дональд Трамп превосходит своего оппонента Джо Байдена сразу в семи так называемых колеблющихся штатах, пишет The Times со ссылкой на данные опроса YouGov.

Отмечается, что это может поставить крест даже на мизерных шансах Байдена удержаться в Белом доме на ближайшие четыре года. В частности, за Трампом готовы пойти колеблющиеся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада и Пенсильвания.

К слову, именно в последнем штате произошло в минувшие выходные покушение на Трампа. Считается, что именно пенсильвания является ключом для победы Байдена.

Ранее мы писали, что действующий вице-президент США Камала Харрис предложила сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу, которого Дональд Трамп прочит на ее место, провести с ним теледебаты, однако тот пока медлит с принятием предложения.

Фото: [ The Times/The Times ]

Накануне политолог Еловский выразил мнение, что покушение оказалось для Трампа подарком в преддверии президентских выборов.