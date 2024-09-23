Times: Байден не объявит о решении бить вглубь России после встречи с Зеленским

Глава Белого дома Джо Байден вряд ли уступит уговорам киевских властей, что жаждут получить от Вашингтона разрешение применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, говорится в публикации The Times.

Как пишут журналисты со ссылкой на источники в нынешней американской администрации, не поможет и намеченная на днях встреча Байдена с находящимся в США главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечается, что Вашингтон и Лондон уже решили ответить на просьбы Киева окончательным отказом.

«Это реально британско-американское решение», — пишет издание.

В свою очередь, как информирует ТАСС со ссылкой на некий неназванный дипломатический источник из страны-члена Североатлантического альянса, в руководстве НАТО уже осознали, что «уровень угрозы» со стороны России странам Запада «никогда не был настолько высоким».

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, Кремль проинформирован, что Запад еще до этого принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.