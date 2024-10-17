Недалеко от польской границы с Белоруссией упал таинственный воздушный шар

Рядом с границей с Белоруссией в Польше упал таинственный воздушный шар, сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что объект обнаружили в районе населенного пункта Сокулка Подляского воеводства. Сейчас место с находкой охраняют сотрудники полиции. Других данных о том, для чего может предназначаться данное устройство, нет.

Специалисты не исключают, что объект может принадлежать контрабандистам, поскольку несколько недель назад в том же районе уже были найдены похожие воздушные шары с грузом табачных изделий.

В 2024 году в Польше также обнаружили метеорологические зонды. Объекты нашли на границе с Калининградской областью России.

15 ноября 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Позже в районе инцидента были обнаружены обломки ракеты.

Изначально считалось, что боеприпас был выпущен российскими войсками, но позже выяснилось, что это — украинская ракета С-300.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался подтвердить кандидатов, претендующих на должность послов, окончивших МГИМО. По словам польского лидера, этот вуз «пронизан российскими спецслужбами».