Times: яхты российских миллиардеров следят за флотом Британии

Россия производит слежку за британскими подводными лодками, направляет подводные дроны к коммуникационным кабелям и задействует частные яхты в шпионских целях. Об этом говорится в расследовании, опубликованном газетой The Sunday Times.

В распоряжении Министерства обороны Великобритании есть информация о том, что российские частные суда применялись для проведения подводной разведки, пишет издание.

«Россия осуществляет наблюдение за британскими подводными лодками, направляя подводные беспилотники к коммуникационным кабелям и используя яхты олигархов для шпионских операций», — говорится в материале издания.

Сообщается, что на некоторых из этих судов имеются особые люки в нижней части корпуса, которые позволяют незаметно размещать под водой оборудование для глубоководных исследований и водолазные устройства.

Кроме того, по информации британских СМИ, в районе морских глубин, где пролегают жизненно важные для Соединённого Королевства коммуникационные кабели, неоднократно были замечены беспилотные летательные аппараты, предположительно принадлежащие России.

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