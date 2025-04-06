Как считает Джонсон, американский президент рассматривает вариант, при котором мирное соглашение с Украиной будет достигнуто на российских условиях. Он может поставить Киеву определенные ультиматумы, которые устраивают и Москву, и Вашингтон. При этом автор статьи не уточнил, о чем конкретно пойдет речь.

Как предположил журналист, Трамп предложит либо мирное соглашение при его посредничестве, либо навсегда лишит Киев американской помощи и разведывательных данных. Однако республиканец, как напомнил Джонсон, все еще рассматривает Украину как «дочернюю компанию» США.

«Если Кремль и Белый дом полны решимости разделить Украину между собой, кто может им помешать?», — высказался обозреватель Telegraph в колонке «Мнения».

Ранее на Украине предположили, когда может завершиться конфликт с Россией, и какие последствия будут для украинской власти.