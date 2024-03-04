Times: российская разведка может отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

Политика

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Российские знания о деталях перевозок на Украину снарядов SCALP и Storm Shadow, полученные из утечки диалога военных ФРГ, должны дать повод для тревоги коллективному Западу. Соответствующее заявление сделали журналисты The Times в последнем материале.

В данном материале раскрывается «важная информация» о способах поставок ракет SCALP и Storm Shadow на территорию Украины. Как утверждают журналисты, Франция отправляет свои боеприпасы Киеву на неприметных Audi Q7, а Британия – на бронированных машинах Ridgeback. По словам журналистов, данная информация позволит разведке РФ выслеживать и находить отправляемое оружие в Европе и на Украине.

Разговор военных из ФРГ затрагивал потенциальные удары Украины по территории Крыма при помощи ракет Taurus. Публикацию данного диалога глава немецкого МО Борис Писториус назвал частью информационной войны РФ.

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