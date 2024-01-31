Times: Сырский следом за Будановым отказался стать главкомом ВСУ вместо Залужного

Командующий сухопутными силами в украинской армии Александр Сырский отказался становиться главнокомандующим ВСУ. До этого руководитель военной разведки Кирилл Буданов ответил Зеленскому точно таким же отказом. Об этом сообщило издание Times.

Оба высокопоставленных военных дали отрицательный ответ Владимиру Зеленскому после того, как он предложил им сменить Валерия Залужного в его кресле. До этого украинский главком во время встречи с президентом Украины раскритиковал взгляды его советников и заявил, что их взгляды на текущую ситуацию излишне оптимистичны. После этого Залужному предложили добровольно сложить свои обязанности. Вслед за этим последовали предложения от Зеленского Буданову, а затем и Сырскому.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», - сообщили журналисты.

Украинский президент планировал самостоятельно подписать указ об отставке Залужного, если тот не уйдет по собственной воле. Главком успел даже сообщить своим подчиненным об увольнении.

Ранее один из политологов объяснил стремление официального Киева уволить Залужного желанием навесить на него всех собак. Главкома обвинят в том, что именно он отдал приказ сбить самолет с пленными. Вдобавок, именно его сделают крайним за ситуацию с коррупцией.