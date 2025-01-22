Times: Запад будет готов воевать с Россией после Украины
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Западные страны будут готовы к войне с Россией после завершения вооруженного конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Британии сообщает газета The Times.
«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — считает командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс.
Рэйф Вуддисс, генерал-лейтенант, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что Россия восстановит свои ресурсы быстрее, чем западные страны, которые испытывают нехватку вооружений.
Ранее сообщалось о том, что НАТО предсказали демилитаризацию на десятилетие при открытом столкновении с Россией.