«Ответная мера»: Путин поручил проработать предложения по испытаниям ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Совету безопасности оперативно подготовить предложения о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия. Данное решение стало реакцией на провокационное заявление американского коллеги. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия рассматривает возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Соответствующее поручение Владимир Путин дал на заседании Совбеза, потребовав от силового блока и МИД проанализировать ситуацию и внести конкретные предложения.

Поводом для такого шага стали недавние слова Дональда Трампа, который заявил о готовности США проводить ядерные испытания «на равных» с другими державами. Российский лидер расценил это как прямую угрозу стратегической стабильности.

В Кремле уточняют, что окончательное решение еще не принято, и речь пока идет только о подготовительной работе.

Ранее сообщалось о том, что американские военные испытали МБР Minuteman III.