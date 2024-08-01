Журналисты ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского сопротивления сообщили , что на стороне ВСУ воюют в основном наемники из стран Варшавского договора и бывших советских республик. Полковник в отставке, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» уточнил, что определить возможно только страну происхождения бойца.

Официального учета всех прибывающих на Украину наемников не ведется. Вместе с этим невозможно на все 100% определить, какую страну или частную военную компанию представляют эти люди.

«Мы можем судить только о происхождении. Вот родился человек в одной из стран Варшавского договора. Сейчас он поехал во Францию, нашел там ЧВК и попал на Украину. Какую страну он представляет? Родную или Францию? Это большой вопрос», — сказал Хатылев.

Эксперт также раскрыл причины, по которым наемники продолжают прибывать на Украину, несмотря на ситуацию на линии боевого соприкосновения и опасность получить серьезные ранения.

«Надо понимать, что для одних это профессия. Они наемничеством занимаются давно, для них это родная среда и другого им не надо. Вторая главная мотивация — деньги. Для них возможности заработка перекрывают высокие риски», — заключил Хатылев

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