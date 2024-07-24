Военный эксперт прокомментировал заявление главы МИД Украины о переговорах с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Китай заявил , что его страна готова к мирным переговорам с Москвой. Однако к этим словам в России пока относятся настороженно. Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Киев выдвигает абсурдные требования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал, что Москва всегда была готова к переговорам, однако нужно дождаться разъяснения подробностей.

«Украина уже не раз через своих западных партнеров озвучивала абсурдное требование: Россия должна отойти к границам, действующим до начала специальной военной операции. Но этого никогда не будет и требовать это — смешно», — поделился Онуфриенко.

Он также отметил, что любым заявлениям и обещаниям киевских властей сложно верить пока они нарушают собственное законодательство.

«Все еще действует указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным. Поэтому любые слова — пустой звук. О чем говорить, если президент Украины сам не помнит, какие указы подписывал. Россия же соблюдает собственные законы. А значит, новые регионы останутся в составе РФ в любом случае», — заключил Онуфриенко.

Эксперт добавил, что начала мирных переговоров не стоит ждать до 2025 года. Процесс может запуститься после того, как в США в должность вступит новый президент.

Ранее мы рассказали, что Зеленский в публичном заявлении допустил проведение мирных переговоров с Путиным.