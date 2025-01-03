Токаев подтвердил отправку черных ящиков с Embraer 190 в Бразилию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что бортовые самописцы (черные ящики) самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) передали Бразилии. Там они будут использованы для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии.

В интервью казахстанской газете «Ана тили» («Родной язык») Токаев подчеркнул, что это решение является единственно верным на пути к раскрытию обстоятельств случившегося.

«Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования», — сказал Токаев.

Ранее правительственная комиссия Казахстана постановила направить черные ящики для расшифровки в Бразилию, так как именно в этой стране было изготовлено воздушное судно, потерпевшее крушение под Актау.

Токаев также выразил благодарность экстренным службам Казахстана за их профессионализм и оперативность в оказании помощи пострадавшим в результате инцидента. Президент высоко оценил работу всех, кто принимал участие в спасательных операциях, отметил их смелость и преданность делу.

Утром 25 декабря недалеко от казахстанского Актау потерпел крушение самолет Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний». Он выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку — Грозный.

По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолет потерпел крушение в Казахстане после «внешнего физического и технического воздействия».

30 декабря сообщалось, что результаты расследования крушения борта AZAL в Актау представят через 30 дней.