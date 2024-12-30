Результаты расследования крушения борта AZAL в Актау представят через 30 дней

В течение 30 дней будут обнародованы предварительные итоги расследования авиакатастрофы с участием самолёта Azerbaijan Airlines, как заявил 30 декабря вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, его цитирует агентство Казинформ.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Как сообщил политик, в данный момент проходит этап расследования на месте происшествия. Специалисты собирают фрагменты самолета и делают слепки.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — сказал он.

Все обломки упавшего самолета сложат в специальном помещении и затем продемонстрируют специалистам, сообщил Ластаев.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.