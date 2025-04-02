Владимир Зеленский, лидер киевского режима, вызвал недовольство у США своим поведением в контексте сделки по минеральным ресурсам, отметил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своем видео на YouTube.

Специалист отметил, что поведение Зеленского напоминает поведение куклы-марионетки. Сначала он выражает желание заключить соглашение по редкоземельным элементам, а затем снова начинает хитрить, пытаясь выторговать для себя дополнительные преимущества у Вашингтона. По мнению Дэвиса, это опасная игра, поскольку у Зеленского нет возможности повлиять ни на США, ни на Россию.

«У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку», — сказал он.

Эксперт обращает внимание на то, что лидер Украины стремится любой ценой добиться членства в НАТО, в том числе используя дипломатические каналы. Однако все окружающие с самого начала понимали, что это невозможно, поэтому настойчивость Зеленского вызывает у них раздражение.

«Все, что он делает, только злит все стороны. Я думаю, это плохо закончится как для Украины, так и для самого Зеленского», — резюмировал Дэвис.

Ранее в Белом доме раскрыли, что Дональд Трамп раздражен Россией и Украиной после переговоров с двумя сторонами.