Толстой заявил о необходимости «более существенных» изменений в Конституции РФ

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой допустил внесение изменений в Конституцию РФ. Об этом он заявил в ходе сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает РБК.

По его мнению, нынешняя редакция главного государственного документа не полностью отражает развитие российского общества и потребности страны.

«На протяжении 30 лет Россия абсорбировала какие-то мировые практики, пыталась соответствовать неким общемировым стандартам, которые на самом деле оказались стандартами западными, и в общем немногие из них прижились», — отметил Толстой.

Он сравнил ситуацию с внедрением «европейского видения» в российское общество с попытками привить на живое дерево пластмассовую ветку, отметив, что в эпоху президентства Бориса Ельцина в России было очень много подобных «веток», вставленных в российскую жизнь.

Толстой подчеркнул, что в обществе страны произошли значительные изменения, особенно после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Политик добавил, что вместе с изменениями в настроениях людей должно развиваться и законодательство.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с целью укрепления государственности. В рамках этих поправок была предусмотрена возможность для главы государства баллотироваться на третий президентский срок. Ранее Конституция РФ ограничивала пребывание в должности президента двумя сроками.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 70% россиян поддержали эти изменения на всенародном голосовании. Поправки были утверждены и вступили в силу 4 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ предложили новые меры поддержки для ветеранов спецоперации.