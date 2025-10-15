Tomahawk — точка невозврата: В США бьют тревогу перед встречей Трампа с Зеленским
Фото: [Минобороны РФ]
На встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа поставка дальнобойных ракет Tomahawk в Киев будет расценена как недопустимый шаг, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее во вторник, 14 октября, глава Белого дома подтвердил журналистам, что намеревается 17 октября провести с Зеленским в Белом доме встречу и обсудить поставку упомянутых дальнобойных ракет.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) понимает, что передача только усугубит ситуацию и поднимет вероятность столкновения с Россией, потому что Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата», — сказал Дэвис.
По мнению специалиста, в Соединенных Штатах осознают, что украинские военные не способны самостоятельно применять ракеты Tomahawk. Для управления этими системами необходимы американские военнослужащие, что неизбежно приведет к прямому вовлечению Вашингтона в военный конфликт.
«Если мы (американцы. — Прим. ред.) дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет. Мы же не на ярмарке тщеславия», — пояснил Дэвис.
