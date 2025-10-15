«Он (Трамп. — Прим. ред.) понимает, что передача только усугубит ситуацию и поднимет вероятность столкновения с Россией, потому что Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата», — сказал Дэвис.