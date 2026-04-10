«Лицемеры!»: Нетаньяху обвинил Испанию во враждебности и пригрозил немедленной расплатой

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Мадрид во «враждебности и лицемерии». Политик пообещал, что больше ни одна страна не сможет вести против еврейского государства дипломатическую войну, не платя за это немедленную цену. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом стали слова Санчеса, который на днях раскритиковал разрушения и хаос после объявленного перемирия между США и Ираном. Испанский премьер заявил, что не будет «аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром». Хотя прямая связь с Израилем в его высказывании не прослеживалась, в Иерусалиме приняли это на свой счёт.

Нетаньяху подчеркнул, что Испания своими действиями опорочила солдат Армии обороны Израиля. По его словам, терпеть такое лицемерие он не намерен. Дипломатический скандал разгорается на фоне и без того непростых отношений между странами. Испания уже не раз критиковала действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу.

