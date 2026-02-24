Пекин перешел к активной фазе реализации долгосрочного плана по переформатированию мировой торговли. Основная цель — создать настолько глубокую интеграцию с ключевыми экономиками мира, чтобы разрыв связей стал для них финансовым самоубийством. Об этом сообщает Reuters.

Китайское руководство намерено использовать жесткую тарифную политику Дональда Трампа как «окно возможностей» для укрепления собственных позиций. Ключевые элементы китайской стратегии включают переход от военной риторики к имиджу «защитника глобализации». Пекин уже обнулил пошлины для 53 африканских стран и договорился о льготах на электромобили с Канадой.

Китай продвигает внедрение таможенных систем на базе ИИ и цифровых стандартов в соседних странах, а также ускорение работы над 20 соглашениями о свободной торговле (включая ЕС, страны Персидского залива и ВТТП).

Западные дипломаты называют предложения Китая «пропагандой», опасаясь, что избыток дешевых китайских товаров уничтожит их производство. Союзники Вашингтона пока скептически относятся к новым союзам, опасаясь реакции США. Тем не менее китайские эксперты уверены: структурная перестройка мировой торговли — это цена, которую стоит заплатить за долгосрочное лидерство.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры массово посещают Китай, Индию и Вьетнам.