«Тоскующий по Западу либерал»: кто может стать соперником Путина на выборах президента

Возможно, уже в декабре Совфед объявит дату президентских выборов в России, сказал сенатор Андрей Климов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на его выступление в Анкаре. Доцент РАНХиГС, директор АНО «Академический Альянс» Михаил Бурда объяснил, кто будет участвовать в выборах президента в 2024 году.

По словам политолога, многое, если не все, зависит от решения Владимира Путина.

«По результатам различных опросов и исследований крупных социологических центров, действующий президент имеет колоссальный уровень доверия. Если Путин объявит о своем участии, то у него не будет существенной конкуренции. Уверенный результат будет достигнут в первом туре», — убежден Михаил Бурда.

Сопоставимых по масштабу политиков в российском политическом спектре наш собеседник не видит. При этом парламентские партии, по мнению эксперта, все же выдвинут своих кандидатов.

«В контексте политического имиджа партий неучастие в главной избирательной кампании — это стратегическая ошибка, которая ставит вопрос о целесообразности существования такой партии вообще», — объяснил политолог журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Очевидно, что может быть и кандидат от так называемой «несистемной» оппозиции. Он будет максимально карикатурный, олицетворяющий собой полный набор «тоскующего по Западу либерала», продолжил специалист.

«Я думаю, что от КПРФ выступит Леонид Зюганов — внук Геннадия Андреевича, а от ЛДПР — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Не могу сказать, будет ли кто-то от СРПЗ, потому как глава партии Сергей Миронов говорил о поддержке действующего президента», — предположил Бурда.

Ранее мы писали, что Леонид Зюганов баллотировался на пост мэра Москвы.