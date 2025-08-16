Трамп 45 минут отказывался покидать борт своего самолета перед встречей с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел битых 45 минут на борту своего самолета «Боинг» на территории аэродрома в Анкоридже, который находится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Это произошло перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, как заметил корреспондент издания «Подмосковье Сегодня».

Самолёты, на которых прибыли главы государств, приземлились на аэродроме Анкориджа с разницей чуть более получаса. Первым прибыл президент США. Он остался в своём самолёте и ждал, пока прибудет его российский коллега.

С того момента, как самолёт, на борту которого находился Владимир Путин, приземлился в Анкоридже, и до момента, когда оба президента вышли из самолёта, прошло примерно 15 минут. За это время «Ил-96» занял место на стоянке аэродрома, а к самолёту подали трап.

Итак, суммарно американский президент пробыл в самолете на аэродроме Анкориджа в ожидании Путина 45 минут.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.