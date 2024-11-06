Трамп стал абсолютным лидером в шести из семи ключевых штатов на американских выборах

На выборах в США Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, стал лидером в шести из семи ключевых штатов, среди которых Висконсин, Мичиган, Невада, Джорджия, Северная Каролина и Аризона, сообщило издание The New York Times.

Что касается Пенсильвании, седьмого колеблющегося штата, то здесь пока нет ясного определения победителя. Первоначально считалось, что республиканец возглавляет гонку, однако после 7:15 по московскому времени ситуация снова стала неясной.

К 7:30 республиканец сумел вернуть лидерство в Пенсильвании, однако в Неваде он утратил свои позиции, этот штат тоже оказался в категории неопределившихся.

Колеблющиеся штаты предоставляют 93 голоса выборщиков из необходимых 270. Именно здесь развернулась главная борьба двух кандидатов.

Ранее Трамп назвал победу в Пенсильвании решающим фактором для его успеха.