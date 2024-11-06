Трамп назвал победу в Пенсильвании решающим фактором для его успеха

Победа в колеблющемся штате Пенсильвания над кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис, может стать решающим фактором, который определит победу на выборах на всей территории страны. С таким заявлением в эфире радиостанции WPHT выступил республиканец Дональд Трамп.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах», — заявил миллиардер.

Трамп в очередной раз призвал своих сторонников быть еще более активными, идти на избирательные участки, не бояться очередей и голосовать за него и будущее Америки.

К настоящему времени известно, что Трамп одерживает победу в штатах Южная Каролина и Миссисипи, Теннесси, Алабама, Миссури, Оклахома и ключевом штате Флорида. Харрис побеждает в Мэриленде, Массачусетсе, Род-Айленде и Коннектикуте. Об этом свидетельствуют данные Associated Press.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.