Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с одной из стран

В четверг, 8 мая, состоится подписание глобальной торговой сделки между Соединенными Штатами и еще одним государством. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, он написал об этом в социальной сети Truth Social.

В начале апреля администрация Трампа ввела новые таможенные тарифы для большого количества государств. После этого начались долгие торговые переговоры с рядом представителей. Обсуждались взаимные уступки при партнерстве.

«Состоится большая пресс-конференция, посвященная крупной торговой сделке с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!» — указал американский лидер.

Пресс-конференция стартует в четверг, 8 мая, в 17.00 по московскому времени. Она будет проходить в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп во время публичного выступления заявил об определяющей роли Америки в победе над фашизмом. По его словам, США одержали победу, став доминирующей силой. Остальные страны якобы только помогали им.