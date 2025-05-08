Трамп отказался считать советские войска доминирующим фактором в победе над нацизмом

По мнению президента США Дональда Трампа, роль Америки во второй Мировой войне стала определяющей. Все остальные страны только помогали ей. Его слова привело РИА Новости.

Глава Белого дома выступил на церемонии приведения к присяге американского посла в Китае. Он во время своей речи заявил, что победа над нацизмом произошла во многом благодаря Соединенным Штатам. Именно они, по его мнению, стали «доминирующей силой». Трамп также отозвался о роли России в этой победе.

«Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — указал он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует переименовать Персидский залив в Арабский. На таком шаге настаивают в арабских странах. Министерство обороны США также на протяжении многих лет применяет термин «Арабский залив» в своей документации и на картах.