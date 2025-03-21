В Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп сообщил представителям прессы о достижении предварительных договоренностей между США, Украиной и Россией касательно урегулирования существующего конфликта.

Трамп подчеркнул продуктивность своего взаимодействия с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

18 марта состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, длившийся около двух часов.

В ходе беседы российский лидер одобрил инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на период в 30 дней и отдал соответствующие указания военным. Впоследствии Владимир Зеленский заявил о поддержке данного предложения со стороны Украины.

Однако спустя всего несколько часов после переговоров между лидерами России и США киевские власти совершили атаку тремя беспилотными летательными аппаратами на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, которая осуществляет перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».

Ранее сообщалось, что Трамп лишает Украину переговорных преимуществ в конфликте с Россией.